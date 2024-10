La Roma Volley Club in trasferta in Croazia con un tifoso speciale: Al Bano (Di martedì 15 ottobre 2024) Il passaggio del turno sembra una formalità, ma bisognerà comunque affrontare la prima trasferta europea stagionale. La Roma Volley Club è giunta in Croazia per giocare la partita di ritorno dei trentaduesimi di finale di Challenge Cup contro il Kelteks Karlovac, forte del 3-0 conquistato la Today.it - La Roma Volley Club in trasferta in Croazia con un tifoso speciale: Al Bano Leggi tutta la notizia su Today.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il passaggio del turno sembra una formalità, ma bisognerà comunque affrontare la primaeuropea stagionale. Laè giunta inper giocare la partita di ritorno dei trentaduesimi di finale di Challenge Cup contro il Kelteks Karlovac, forte del 3-0 conquistato la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Vero Volley mette ko la SMI Roma - 3-0 - La seconda frazione di gioco si apre con un break a favore delle capitoline (3-6), prima che le padrone di casa tornino a comandare con l'ace di Daalderop (7-6). MVP: Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano) Impianto: Allianz Cloud di Milano . Tot: 79'. AGI - La SMI Roma Volley, arrivata alla gara con due atlete infortunate e due convalescenti, soccombe davanti a una delle squadre candidate al ... (Agi.it)

La Vero Volley mette ko la SMI Roma - 3-0 - AGI - La SMI Roma Volley, arrivata alla gara con due atlete infortunate e due convalescenti, soccombe davanti a una delle squadre candidate al titolo. Numia Vero Volley Milano – SMI Roma Volley 3-0 (25-19, 25-18, 25-15) Numia Vero Volley Milano: Cazaute 10, Gelin, Guidi, Marinova 1, Heyrman 9, Guerra, Pietrini, Orro 5, Danesi 14, Konstantinidou, Fukudome, Kurtagic, Sylla 9, Daalderop 13. (Agi.it)

Il Tuscania volley vince contro la Virtus Roma in un match spettacolare - Inizia con una vittoria in trasferta sul campo dell'Armundia virtus Roma l'avventura della Maury's Com Cavi Tuscania nel girone F della serie B nazionale maschile. Al termine di un match davvero spettacolare i ragazzi di Victor Perez Moreno riescono ad avere la meglio ai vantaggi su una Virtus... (Viterbotoday.it)