La filiera del limone dell’Etna nel mirino della televisione | rinnovamento e innovazione agricola

L'attenzione mediatica sulha raggiunto nuovi vertici grazie alla trasmissione "La Natura dal Campo alla Tavola", trasmessa su 7Gold. Questo programma ha messo in evidenza il progetto diTop Citrus, nato per ristrutturare e rilanciare l'agricoltura agrumicola italiana attraverso l'introduzione di nuove varietà di agrumi, con particolare focus sui limoni senza semi e su arance pigmentate. Tali iniziative rispondono all'esigenza del mercato di estendere il calendario di produzione, un aspetto fondamentale per gli agricoltori siciliani. Un progetto innovativo: Top Citrus Il progetto Top Citrus si prefigge di rinnovare laagrumicola italiana, affrontando le sfide di un mercato in continua evoluzione.