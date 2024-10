La figlia odia andare all’asilo: il trucco creativo della mamma risolve la situazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Ogni giorno, prima di lasciare la figlia al nido, una mamma australiana fa dei disegnini sulle mani della bimba: “In questo modo sente la mia presenza quando non ci sono”. Fanpage.it - La figlia odia andare all’asilo: il trucco creativo della mamma risolve la situazione Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ogni giorno, prima di lasciare laal nido, unaaustraliana fa dei disegnini sulle manibimba: “In questo modo sente la mia presenza quando non ci sono”.

Mamma di 39 anni trovata morta dalla figlia di 19 : cosa le è successo - Stando a quanto ricostruito, la donna sarebbe rimasta incastrata tra il materasso e la base del letto. (Continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Tragedia nel calcio, il giocatore collassa e muore in campo Leggi anche: Tragedia in Italia, bimba di 12 anni investita da un treno Leggi anche: Tragedia nel calcio, il campione ucciso a colpi di pistola Leggi anche: Tragedia sui binari, ... (Tvzap.it)

Mamma di 39 anni muore soffocata nel letto-contenitore a casa : trovata dalla figlia 19enne - Il dramma a Seaham, nella contea inglese di Durham, il 7 giugno scorso. In questo giorni si è aperto il processo per accertare le responsabilità sulla morte di Helen Davey, 39 anni.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Serena Rutelli - figlia di Barbara Palombelli : “Non perdono la mia mamma biologica per avermi abbandonato” - Silvia Toffanin si è commossa nell'ascoltare la storia di Serena Rutelli, figlia adottiva di Barbara Palombelli, ospite con lei a Verissimo. La ragazza ha raccontato di non voler sapere più nulla della sua mamma biologica: "Non la perdono, una mamma non è questo".Continua a leggere . (Fanpage.it)