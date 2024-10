Dilei.it - Kate Middleton va alla partita di Louis e scatena il caos

(Di martedì 15 ottobre 2024)ha accompagnato suo figliodi calcio, lo scorso sabato, per fare il tifo per lui come una qualsiasi altra mamma. Ma la sua presenzaavrebbe prodotto una certa agitazione tra gli astanti che non potevano credere di trovarsi vicinoPrincipessa del Galles.di calcio di, èMiddeton si è presentata nuovamente in pubblico, dopo l’uscita con William, anche se si trattava di una questione privata. Una testimone presentedi calcio, in cui giocava il bambino più piccolo dei Principi di Galles, ha dichiarato di aver vistomentre chiacchierava con altre mamme dopo aver accompagnato suo figlio. Qualcuno ha addirittura filmato la Principessa e postato il video su TikTok, commentando così: “Porto mio figliodi calcio quasi tutti i fine settimana.