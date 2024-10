Jason Bourne 6: il nuovo film del franchise con Matt Damon sarebbe in lavorazione (Di martedì 15 ottobre 2024) Sembra siano iniziati i lavori del nuovo film del franchise con protagonista l'ex sicario della CIA. Un sesto film di Jason Bourne sarebbe in fase di sviluppo. Matt Damon nei panni dell'ex agente CIA manca dal grande schermo dal 2016 ma pare che Universal Pictures starebbe attualmente lavorando al sesto capitolo della saga action. Il film dovrebbe intitolarsi The Bourne Dilemma, e il regista dovrebbe essere Edward Berger, colui che ha diretto Niente di nuovo sul fronte occidentale, ereditando la guida del franchise da Paul Greengrass, che avrebbe rifiutato la regia. nuovo corso Secondo il Times, Paul Greengrass avrebbe declinato l'invito del principe William a considerare l'idea di realizzare un altro film di Jason Bourne perché Movieplayer.it - Jason Bourne 6: il nuovo film del franchise con Matt Damon sarebbe in lavorazione Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Sembra siano iniziati i lavori deldelcon protagonista l'ex sicario della CIA. Un sestodiin fase di sviluppo.nei panni dell'ex agente CIA manca dal grande schermo dal 2016 ma pare che Universal Pictures starebbe attualmente lavorando al sesto capitolo della saga action. Ildovrebbe intitolarsi TheDilemma, e il regista dovrebbe essere Edward Berger, colui che ha diretto Niente disul fronte occidentale, ereditando la guida delda Paul Greengrass, che avrebbe rifiutato la regia.corso Secondo il Times, Paul Greengrass avrebbe declinato l'invito del principe William a considerare l'idea di realizzare un altrodiperché

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Saturday Night - Jason Reitman ha diretto il film come se fosse un musical - Il regista di Ghostbusters ha spiegato in che modo si è approcciato al suo prossimo atteso lungometraggio. Saturday Night: il film girato come uno show teatrale "Devi pensarlo come un musical" ha spiegato a Collider "È come una coreografia. Il film racconta in che modo il Saturday Night Live è approdato sugli schermi televisivi americani e ha ammesso di aver affrontato il progetto come se fosse ... (Movieplayer.it)

Saturday Night - Dan Aykroyd elogia il film di Jason Reitman : "È un capolavoro" - Dan Aykroyd è intervenuto sul proprio account X per parlare del nuovo film di Jason Reitman, Saturday Night, definendolo un capolavoro. Wow! Che viaggio …. Storia americana "Complimenti a Jason Reitman" ha scritto l'attore "per il trionfo con il film SNL. La star di Ghostbusters è entusiasta del nuovo lavoro del regista di Juno sul celebre show comico americano. (Movieplayer.it)

Death Race : dal cast ai sequel - le curiosità sul film con Jason Statham - È infine presente anche l’attore Jason Clarke nei panni di Ulrich. Sul suo percorso verso la vittoria dovrà però scontrarsi con Machine Gun Joe, uno spietato rivale pronto a tutto pur di ottenere la vittoria. Particolarmente impegnativo fu anche l’allenamento fisico a cui si sottopose. Ian McShane, noto per la serie American Gods, è invece Coach, l’addestratore del protagonista per la Death Race. (Cinefilos.it)