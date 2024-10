Intossicazione da salmonella nelle scuole toscane: il faro sul pesto e pomodorini del 24 settembre (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incidente alimentare ha scosso l’area metropolitana di Firenze, dove un’Intossicazione da salmonella ha coinvolto centinaia di alunni delle scuole. Il 24 settembre, un pasto a base di farro con pesto e pomodorini potrebbe essere il responsabile della diffusione dell’infezione. Questo problema ha suscitato forti preoccupazioni tra i genitori, spingendo i membri del Consiglio regionale a chiedere chiarimenti. Le evidenze emerse dall’interrogazione L’assessore alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini, ha fornito risposte a un’interrogazione urgente presentata dal consigliere Marco Landi, portavoce della Lega. Bezzini ha sottolineato che l’episodio non ha intenzione di scatenare una “caccia alle streghe”, ma si tratta di una ricerca di trasparenza necessaria per tranquillizzare le famiglie coinvolte. Gaeta.it - Intossicazione da salmonella nelle scuole toscane: il faro sul pesto e pomodorini del 24 settembre Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un incidente alimentare ha scosso l’area metropolitana di Firenze, dove un’daha coinvolto centinaia di alunni delle. Il 24, un pasto a base di farro conpotrebbe essere il responsabile della diffusione dell’infezione. Questo problema ha suscitato forti preoccupazioni tra i genitori, spingendo i membri del Consiglio regionale a chiedere chiarimenti. Le evidenze emerse dall’interrogazione L’assessore alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini, ha fornito risposte a un’interrogazione urgente presentata dal consigliere Marco Landi, portavoce della Lega. Bezzini ha sottolineato che l’episodio non ha intenzione di scatenare una “caccia alle streghe”, ma si tratta di una ricerca di trasparenza necessaria per tranquillizzare le famiglie coinvolte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caos salmonella nelle scuole. Dalle polemiche alla querela. E mancano ancora i dati dell’Asl - Dopo la seduta della sesta commissione consiliare, che ha visto l’intervento del sindaco Lorenzo Falchi e dei vertici di Qualità&Servizi con l’Amministratore unico Filippo Fossati - intanto proseguono gli strascichi polemici per la mancanza, ad oggi, di ‘numeri’ certi per quanto riguarda la tossinfezione: "Il dato più rilevante – dice ad esempio il presidente della commissione, il capogruppo ... (Lanazione.it)

Sospetto salmonella - stop al servizio mensa in alcune scuole del Fiorentino - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Una sospensione del servizio in via precauzionale. . È quella che riguarda il servizio mensa di alcune scuole del Fiorentino per cui l’azienda di refezione scolastica Qualità&Servizi ha comunicato nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì. (Firenzetoday.it)

Sospetto salmonella - mensa chiusa in alcune scuole del fiorentino : i Comuni coinvolti - I bambini che frequentano anche il pomeriggio dovranno essere prelevati dalle 11,30 e riaccompagnati entro le ore 13. Non essendo pertanto possibile usufruire del servizio mensa nei nidi comunali, i bambini dovranno essere prelevati dalle ore 11,30 alle ore 13. Per questo l’azienda di refezione scolastica Qualità&Servizi ha comunicato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 settembre, ... (Lanazione.it)