Inter Carboni visitato a Milano | entro 48 ore la scelta in merito all’intervento chirurgico

La notizie dell`infortunio è stata una doccia fredda sia per il ragazzo che per l`Inter, la diagnosi per Valentin Carboni è quella di rottura

Satriano e Carboni - che sfortuna : per entrambi stagione finita. Cosa cambia per l'Inter - Stagione maledetta per Martin Satriano e Valentin Carboni: i due giovani prodotti delle giovanili dell'Inter si sono trasferiti in Ligue 1 nella scorsa sessione di calciomercato, ma per entrambi ci...

Carboni - per Inter e Marsiglia tutto da rifare : l'infortunio fa sfumare un'ipotesi! - La possibilità per l'Inter, alla fine di quest'anno di prestito, sarebbe stata quella di 'sfruttare' Carboni per mettere in cantiere un'ottima plusvalenza, nel caso in cui il club francese avesse deciso di esercitare il diritto di riscatto fissato a 37 milioni di euro. Quello del giovane argentino è un infortunio grave, dal recupero delicato e prolungato.