Infortuni, Calderone: “Anche una sola morte è troppo, impegnati con aumento ispettori” (Di martedì 15 ottobre 2024) Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira Calderone, intervenendo all’evento 'Lavoro sostenibile: un nuovo modello per imprese, sindacati e politica', organizzato su iniziativa del dipartimento Lavoro di Forza Italia “Stiamo facendo molto sul tema della sicurezza sul lavoro: è evidente che quando si parla di morti sul lavoro Anche una sola Sbircialanotizia.it - Infortuni, Calderone: “Anche una sola morte è troppo, impegnati con aumento ispettori” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Così la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Elvira, intervenendo all’evento 'Lavoro sostenibile: un nuovo modello per imprese, sindacati e politica', organizzato su iniziativa del dipartimento Lavoro di Forza Italia “Stiamo facendo molto sul tema della sicurezza sul lavoro: è evidente che quando si parla di morti sul lavorouna

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marina Elvira Calderone enfatizza l’importanza della sicurezza sul lavoro in un evento a Roma - Ultimo aggiornamento il 15 Ottobre 2024 da Elisabetta Cina Facebook WhatsApp Twitter . Proporre educazione sulla salute e sui rischi in ambito lavorativo fin dalla giovane età permette di formare cittadini consapevoli e attenti ai pericoli in ogni contesto, non solo in quello professionale. La ministra ha evidenziato come circa 400. (Gaeta.it)

Calderone : "L'inserimento delle persone disabili nel lavoro è un'opportunità per le imprese" - Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Dobbiamo far sì che la cultura del lavoro interessi anche quelle aziende che vedono l'inserimento delle persone nel mondo del lavoro come una tassa e non come un'opportunità" così la ministra del Lavoro Calderone, intervenendo alla presentazione del rapporto Inail del 2023 presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. (Liberoquotidiano.it)

Incidenti sul lavoro - Calderone : “Nuove riforme e maggiore protezione per i lavoratori” - Il ministro ha affermato che la sicurezza sul lavoro deve diventare una priorità condivisa L'articolo Incidenti sul lavoro, Calderone: “Nuove riforme e maggiore protezione per i lavoratori” proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)