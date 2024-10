Liberoquotidiano.it - Inflazione in Italia lievemente in aumento: le previsioni ISTAT e i costi maggiori in casa

(Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) - Milano, 15 ottobre 2024. L'ha registrato un incremento dello 0,2% su base mensile e dell'1,1% su base annua nel mese di settembre 2024. Questi dati, forniti dall'Istituto Nazionale di Statistica (), indicano una pressione inflazionistica inche non accenna ad arrestarsi, ma che si basa comunque su aumenti contenuti. Ci sono altre buone notizie, relative ad esempio alla riduzione dei prezzi dell'energia (pari al -4%), e al core inflation, che rimane stabile al +1,9%. Come anticipato poco sopra, il trend relativo all'nel 2024 continua ad esserein, sebbene sia importante valutare anche i valori al netto dell'esclusione dei beni energetici. In tal caso, infatti, il livello si mantiene stabile (+1,8%), mentre se si escludono anche i beni alimentari la percentuale resta al +1,9%.