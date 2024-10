Indossati insieme questi due capi danno vita a un outfit sportivo e chic allo stesso tempo (Di martedì 15 ottobre 2024) Se gli opposti si attraggono, allora il look del giorno di oggi è ricco di appeal e di chimica, perché che mette a confronto due capi in perfetta antitesi per mood e stile. Stiamo parlando dell’abbinamento tra maxi felpa e sottoveste, un look che ci è stato suggerito dalla it girl e fondatrice del brand The Attico Gilda Ambrosio durante le ultime sfilate di Milano. E che risulta perfetto per la stagione autunnale. A colpire in questo look, oltre al gioco di opposti, è soprattutto il fatto di essere alla portata di tutte, perché facilmente replicabile con pezzi che abbiamo già nell’armadio. Ma anche di essere adatto a diversi momenti della giornata, spaziando tra un giro di shopping e una serata con gli amici in un locale di tendenza. Amica.it - Indossati insieme questi due capi danno vita a un outfit sportivo e chic allo stesso tempo Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Se gli opposti si attraggono,ra il look del giorno di oggi è ricco di appeal e di chimica, perché che mette a confronto duein perfetta antitesi per mood e stile. Stiamo parlando dell’abbinamento tra maxi felpa e sottoveste, un look che ci è stato suggerito dalla it girl e fondatrice del brand The Attico Gilda Ambrosio durante le ultime sfilate di Milano. E che risulta perfetto per la stagione autunnale. A colpire in questo look, oltre al gioco di opposti, è soprattutto il fatto di essere alla portata di tutte, perché facilmente replicabile con pezzi che abbiamo già nell’armadio. Ma anche di essere adatto a diversi momenti della giornata, spaziando tra un giro di shopping e una serata con gli amici in un locale di tendenza.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Capire la Corea del Nord? Tenete d’occhio il look di Kim Jong Un - Avete mai fatto caso a come si veste Kim Jong Un? L'immagine del presidente della Corea del Nord nasconde sempre un messaggio. The post Capire la Corea del Nord? Tenete d’occhio il look di Kim Jong Un appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Bastione Sangallo - nuovo look : "Porteremo la capienza a 350" - E stato approvato, a tempo di record, nella giunta di ieri mattina il progetto esecutivo. "Gli uffici e i tecnici comunali – conclude Ilari – hanno lavorato trasformando in pochi giorni un progetto di massima (predisposto dalla giunta Seri ndr) in un progetto esecutivo. Nuovo look per il Bastione Sangallo che potrà accogliere fino a 350 persone. (Ilrestodelcarlino.it)

Roma - S&P assegna alla capitale il rating BBB con outlook stabile - “Il governo centrale finanzierà interamente i lavori relativi alle linee metropolitane della città e gestirà le pendenze legali legate ai lavori passati” osserva l’agenzia che sottolinea anche “il sostegno finanziario del Fondo di rotazione dell’UE e i sussidi legati al Giubileo del 2025 che aiuteranno Roma a far fronte alle sue esigenze di investimento senza accumulare un debito aggiuntivo ... (Ildenaro.it)