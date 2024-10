Incidenti stradali, le province più pericolose: Frosinone al terzo posto nel Lazio (Di martedì 15 ottobre 2024) A Frosinone ci sono stati 1.022 Incidenti stradali nel 2023, 139 in più rispetto al 2021, in linea con il 2022 quando erano stati 1.026. Sono stati purtroppo ben 32 i morti, con 1.678 i feriti. La Provincia di Frosinone è al terzo posto nel Lazio per numero di Incidenti dopo Roma e Latina.I Frosinonetoday.it - Incidenti stradali, le province più pericolose: Frosinone al terzo posto nel Lazio Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Aci sono stati 1.022nel 2023, 139 in più rispetto al 2021, in linea con il 2022 quando erano stati 1.026. Sono stati purtroppo ben 32 i morti, con 1.678 i feriti. La Provincia diè alnelper numero didopo Roma e Latina.I

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A un passo dalla maggioranza - Andrea Turriziani mai così vicino ad un ingresso nella coalizione che sostiene Riccardo Mastrangeli. Manovre nel centrodestra per avere i numeri indipendentemente dai “malpancisti”. Ma con Forza Itali ... (ciociariaoggi.it)

Uomo di 42 anni precipita dal quinto piano del palazzo e muore: in casa c'erano mamma e fratello - Tragedia a Frosinone. Un uomo di 42 anni ha fatto un volo di diversi metri schiantandosi a terra dopo essere precipitato dal quinto piano di un palazzo in zona San Carlo, a Isola del Liri. Per ... (leggo.it)

Frosinone: imponente servizio straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato, i veicoli controllati sono stati circa 60 - Imponente servizio straordinario di controllo del territorio della Polizia di Stato, i veicoli controllati sono stati circa 60. #cornaca #frosinone #lazio ... (lamilano.it)