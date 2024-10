Incidente grave a Valprato Soana: un 93enne in ospedale dopo una caduta da scala (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio ha colpito la tranquilla comunità di Valprato Soana nel pomeriggio di martedì 15 ottobre. Un uomo di 93 anni è rimasto coinvolto in un Incidente mentre si trovava nel suo terreno per potare un albero. La caduta è avvenuta attorno alle 17:00 e ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori, che hanno trasportato l’anziano in ospedale per le cure del caso. Le circostanze di questo sfortunato evento rimangono da chiarire e la comunità è in attesa di notizie sulle condizioni di salute del proprio concittadino. Dinamiche dell’Incidente e primi soccorsi L’Incidente è avvenuto in circostanze ancora da definire con precisione. L’anziano, mentre eseguiva lavori di potatura nel suo giardino, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza considerevole. Gaeta.it - Incidente grave a Valprato Soana: un 93enne in ospedale dopo una caduta da scala Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Unepisodio ha colpito la tranquilla comunità dinel pomeriggio di martedì 15 ottobre. Un uomo di 93 anni è rimasto coinvolto in unmentre si trovava nel suo terreno per potare un albero. Laè avvenuta attorno alle 17:00 e ha richiesto l’intervento tempestivo dei soccorritori, che hanno trasportato l’anziano inper le cure del caso. Le circostanze di questo sfortunato evento rimangono da chiarire e la comunità è in attesa di notizie sulle condizioni di salute del proprio concittadino. Dinamiche dell’e primi soccorsi L’è avvenuto in circostanze ancora da definire con precisione. L’anziano, mentre eseguiva lavori di potatura nel suo giardino, ha perso l’equilibrio ed è precipitato da un’altezza considerevole.

