Il progetto sociale di via Marsala, la Lega pronta al voto contrario. Il Pd: "Giunta ostaggio delle continue tensioni interne" (Di martedì 15 ottobre 2024) "E' ormai frequente la dissociazione e lo scontro tra le varie componenti della maggioranza su vari provvedimenti assunti dalla Giunta. Crediamo che i forlivesi abbiano diritto di sapere se la Giunta eletta appena pochi mesi sia in grado di governare la città o sia invece ostaggio delle continue

Ciclopedonale - il Comitato : : "La giunta ripristini il progetto" - Il Comitato ’La voce di chi non ha voce’ chiede all’attuale amministrazione comunale di occuparsi di ciò che la precedente Giunta aveva annunciato, ma poi non concretizzato. Nella stessa ottica Bellosi conclude chiedendo che "tutti i semafori cittadini vengano dotati di dispositivi acustici per non vedenti, sia quelli che hanno già la predisposizione sia quelli che ancora non l’hanno". (Ilrestodelcarlino.it)

Erosione costiera - il progetto spacca la giunta e la maggioranza - Il progetto di contrasto all'erosione costiera, per il quale l'amministrazione comunale di Latina rischia di perdere 5,5 milioni di euro di finanziamento del Cipe, è stato al centro di una seduta del Consiglio. La Regione infatti ha archiviato la procedura di Via. Il rischio di veder sfumare... (Latinatoday.it)

Benevento - Giunta : ok al progetto per l’ex scuola San Modesto. Ospiterà edilizia residenziale pubblica - . L’approvazione è avvenuta nella mattinata del 2 ottobre. Con cinque milioni di euro, derivanti dal Pnrr, realizzeremo venti alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata da assegnare in locazione permanente a canone sociale. Benevento. Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana e sostituzione edilizia dell’ ex scuola La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ... (Puntomagazine.it)