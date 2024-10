Il Napoli pesca ancora in Premier: Conte lo soffia alla Juventus (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Napoli vuole replicare il colpo McTominay dalla Premier League: nuova occasioni di mercato, Antonio Conte vuole soffiarlo all’ex Juventus Il Napoli non si ferma a McTominay e Gilmour, c’è un altro obiettivo nel mirino di Antonio Conte dalla Premier League in vista di gennaio. Antonio Conte (LaPresse) – Calciomercato.itFari accesi sul campionato inglese per il Ds Manna e che l’ultima estate ha portato alla corte di Conte McTominay, che si è subito inserito nel migliore dei modi nello scacchiere dell’allenatore salentino. L’ex Manchester United è già un pilastro del Napoli ed è andato a segno anche nell’ultima vittoria in campionato della capolista contro il Como prima della sosta per le nazionali. Il Napoli così continua a guardare con molta attenzione alle opportunità dall’Inghilterra e di recente avrebbe messo gli occhi su Ben Chilwell come scrive Oltremanica il ‘Sun’. Calciomercato.it - Il Napoli pesca ancora in Premier: Conte lo soffia alla Juventus Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ilvuole replicare il colpo McTominay dLeague: nuova occasioni di mercato, Antoniovuolerlo all’exIlnon si ferma a McTominay e Gilmour, c’è un altro obiettivo nel mirino di AntonioLeague in vista di gennaio. Antonio(LaPresse) – Calciomercato.itFari accesi sul campionato inglese per il Ds Manna e che l’ultima estate ha portatocorte diMcTominay, che si è subito inserito nel migliore dei modi nello scacchiere dell’allenatore salentino. L’ex Manchester United è già un pilastro deled è andato a segno anche nell’ultima vittoria in campionato della capolista contro il Como prima della sosta per le nazionali. Ilcosì continua a guardare con molta attenzione alle opportunità dall’Inghilterra e di recente avrebbe messo gli occhi su Ben Chilwell come scrive Oltremanica il ‘Sun’.

Empoli-Napoli - Conte è avvisato : il messaggio è netto - itPezzella ha parlato anche dell’amore che prova nei confronti della città di Napoli e non solo. La testa per il momento è rivolta all’insidiosissima trasferta di Empoli, squadra che concede pochissimo all’avversario e ancora imbattuta in questo avvio di stagione. Il Napoli, invece, deve temere la nostra organizzazione e il nostro spirito di sacrificio. (Spazionapoli.it)

Napoli a sorpresa su Chilwell - Malfitano : “Spinazzola non dà grosse garanzie e certezze. Conte non sa che significa arrivare secondo” - com. Un acquisto che potrebbe rivelarsi decisivo per aumentare la competitività della squadra nella corsa allo Scudetto. Il Napoli sta già progettando il mercato di gennaio, puntando a rinforzare la rosa con un nuovo esterno sinistro. Mimmo Malfitano, noto opinionista sportivo, ha commentato la situazione ai microfoni di Radio Marte, ponendo l’accento sulle incertezze legate a Leonardo ... (Napolipiu.com)

Calciomercato Napoli : Antonio Conte vuole Chilwell - Chilwell obiettivo del Napoli a gennaio Dopo aver strappato McTominay e Gilmour alla Premier League, il Napoli di Aurelio De Laurentiis potrebbe pescare ancora nel massimo campionato inglese. . Il difensore cresciuto nel Real Madrid, infatti, non ha ancora fatto il suo esordio in Serie A e ha giocato solo in Coppa Italia contro il Palermo, pagando finora l’ingombrante presenza di ... (Metropolitanmagazine.it)