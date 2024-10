Il convegno anti-gender in Croazia pagato dall’Ue: la mossa di Meloni per riunire i pro-vita europei (Di martedì 15 ottobre 2024) Dal 18 al 20 ottobre si tiene a Dubrovnik, in Croazia, l’European Congress of Families, finanziato con soldi dell'Ue e organizzato da ECR, che punta a riunire la galassia dei conservatori per fare propaganda pro-famiglia e anti-gender. Parteciperà all'evento anche la ministra della Famiglia Eugenia Roccella. Fanpage.it - Il convegno anti-gender in Croazia pagato dall’Ue: la mossa di Meloni per riunire i pro-vita europei Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dal 18 al 20 ottobre si tiene a Dubrovnik, in, l’European Congress of Families, finanziato con soldi dell'Ue e organizzato da ECR, che punta ala galassia dei conservatori per fare propaganda pro-famiglia e. Parteciperà all'evento anche la ministra della Famiglia Eugenia Roccella.

