I film più attesi del 2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Incredibile ma vero, è già il momento di pensare ai film più interessanti del 2025. Sembra ieri che eravamo ancora nel 2009. Anche se il tempo vola, c'é sempre il cinema a permetterci di fare una pausa di qualche ora, facendoci mettere il cellulare in modalità aereo e di boicottare la realtà, almeno per un po'. Il 2025 promette bene. Del resto, a chi va di rispondere ai messaggi mentre sullo schermo passa Timothée Chalamet nei panni di Bob Dylan? Chi se ne importa delle chiamate se sul grande schermo c'é Cillian Murphy? Non si può proprio scherzare, neppure su WhatsApp, se dietro l'angolo ti aspetta un film della saga di Knives Out. Ti conviene avvisare amici e famiglia. Come te, i film del 2025 appassionano anche noi. Ecco la lista dei più interessanti.

Mike Leigh progetta di girare il prossimo film nel 2025 - Il sette volte candidato all'Oscar non si è espresso sul soggetto o sui creativi coinvolti nel progetto, …. Dopo il suo ultimo film del 2024, Hard Truths, il regista Mike Leigh sta già pensando al suo prossimo titolo. Stamattina Leigh ha partecipato a un panel di Deadline Contenders a Londra, durante il quale ha respinto ogni voce di pensionamento e ha confermato che ha intenzione di girare un ... (Movieplayer.it)

Karate Kid : svelato il titolo ufficiale del film in uscita nel 2025 - È stato diretto da Jonathan Entwistle e la sceneggiatura è di Rob Lieber. Come leggiamo su Collider, la notizia arriva da un nuovo logo che raffigura il titolo del progetto. L’ultima parte della sesta stagione di Cobra Kai è prevista per il 2025. Il franchise di Karate Kid si è espanso in un modo significativo grazie alla serie Netflix Cobra Kai. (Screenworld.it)

Claudio Santamaria direttore artistico del Milano Film Fest 2025 - L'appuntamento è fissato dal 3 all'8 giugno 2025 per Milano Film Fest, che vedrà il coinvolgimento dell'attore Claudio Santamaria in veste di direttore artistico. Una nuova manifestazione dedicata ai diversi volti del mondo dell'audiovisivo, cinema e serie tv, ma anche fotografia. Il programma della prima edizione del Milano Film Fest prevede un concorso internazionale per lungometraggi e uno ## ... (Movieplayer.it)