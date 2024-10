Harrison Ford: "Evitare i film Marvel è stupido, il pubblico si diverte" (Di martedì 15 ottobre 2024) In attesa di vederlo all'opera in Captain America: Brave New World, l'interprete di Thunderbolt Ross spezza una lancia a favore di Marvel. Avendo recitato in Star Wars e Indiana Jones, Harrison Ford può essere tranquillamente definito il re dei franchise hollywoodiani. Ecco che il suo ingresso nell'MCU nei panni di Thaddeus "Thunderbolt" Ross/Red Hulk, chiamato a sostituire il compianto William Hurt, appare meno strano di quanto possa sembrare a prima vista. D'altronde il divo spiega che sarebbe stupido Evitare Marvel quando il pubblico continua a premiare la saga da anni. "Questo è l'universo Marvel, io sono qui solo di passaggio. Sono nuovo in città", ha detto Ford riguardo al suo debutto nel MCU. "Capisco il fascino di altri tipi di film oltre Movieplayer.it - Harrison Ford: "Evitare i film Marvel è stupido, il pubblico si diverte" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In attesa di vederlo all'opera in Captain America: Brave New World, l'interprete di Thunderbolt Ross spezza una lancia a favore di. Avendo recitato in Star Wars e Indiana Jones,può essere tranquillamente definito il re dei franchise hollywoodiani. Ecco che il suo ingresso nell'MCU nei panni di Thaddeus "Thunderbolt" Ross/Red Hulk, chiamato a sostituire il compianto William Hurt, appare meno strano di quanto possa sembrare a prima vista. D'altronde il divo spiega che sarebbequando ilcontinua a premiare la saga da anni. "Questo è l'universo, io sono qui solo di passaggio. Sono nuovo in città", ha dettoriguardo al suo debutto nel MCU. "Capisco il fascino di altri tipi dioltre

