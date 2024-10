Hamza bin Laden è vivo e sarebbe al comando di al-Qaeda (Di martedì 15 ottobre 2024) Hamza bin Laden potrebbe essere vivo e al comando della famigerata organizzazione terroristica fondata dal padre, al-Qaeda. A dichiararlo è un rapporto dell’intelligence ottenuto e diffuso dal quotidiano britannico Daily Mirror. Ad attirare l’attenzione dei media è anche il presunto coinvolgimento del fratello Abdullah e la diretta collaborazione con l’ISK, la filiale del Da’esh attiva Hamza bin Laden è vivo e sarebbe al comando di al-Qaeda InsideOver. It.insideover.com - Hamza bin Laden è vivo e sarebbe al comando di al-Qaeda Leggi tutta la notizia su It.insideover.com (Di martedì 15 ottobre 2024)binpotrebbe esseree aldella famigerata organizzazione terroristica fondata dal padre, al-. A dichiararlo è un rapporto dell’intelligence ottenuto e diffuso dal quotidiano britannico Daily Mirror. Ad attirare l’attenzione dei media è anche il presunto coinvolgimento del fratello Abdullah e la diretta collaborazione con l’ISK, la filiale del Da’esh attivabinaldi al-InsideOver.

