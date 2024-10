Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Yulia e Giglio sempre più vicini: sta nascendo un’amore? | Video Mediaset

(Di martedì 15 ottobre 2024) Alsi parla del rapporto tra. I due sonopiùe in tanti sono pronti a scommettere su di loro.: sta per scattare il bacio? «Hodetto che c’è una grandissima intesa cone penso che tutti l’hanno percepito. Il rapporto sta crescendodi più, ma con delle buone basi; alla base c’è la sincerità, complicità e tantissima intesa. E’ un rapporto molto puro, non stiamo costruendo una relazione, ma una semplice conoscenza di due persone che si vogliono bene al di là dell’attrazione fisica» – precisa. Dal canto suosottolinea: «sicuramente da parte mia c’è una curiosità diversa di conoscenza. Conoscere un’amica si conosce in una maniera e avere la possibilità di conoscere una persona in maniera diversasi partedall’amicizia per poi andare oltre.