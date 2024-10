Gaeta.it - Grande concerto a Londra per celebrare il 70° anniversario del Premio Paganini

(Di martedì 15 ottobre 2024) Stasera, la Guildhall disarà teatro di un evento straordinario, in occasione del 70°del. L'attenzione sarà rivolta al giovane talento Simon Zhu, vincitore della scorsa edizione, che si esibirà con il celebre Cannone, uno strumento del liutaio cremonese Giuseppe Guarneri. Questo, che vedrà la prestigiosa London Symphony Orchestra sotto la direzione di Sir Anthony Pappano, non rappresenta solo un momento di alta musica, ma anche un simbolo dell'eredità culturale di Niccolòe della continuità della tradizione violinistica italiana. Un viaggio musicale d'eccellenza La Guildhall di, una delle sedi più prestigiose per eventi musicali, accoglierà unche rappresenta un connubio perfetto tra storia e modernità.