Furto da oltre 100mila euro in una scuola: arrestato direttore amministrativo (Di martedì 15 ottobre 2024) La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Bergamo ha eseguito un'importante operazione contro un presunto caso di peculato. L'azione, autorizzata dall'ordinanza emessa dalla giudice per le indagini preliminari Raffaella Mascarino su richiesta della pubblico ministero Silvia Marchina, ha portato all'adozione di misure cautelari personali e reali nei confronti di un dipendente pubblico, legato all'istituto scolastico superiore Ettore Majorana di Seriate, in provincia di Bergamo.Leggi anche: Corruzione in Sogei, arrestati un dirigente e un imprenditore Le accuse: peculato e distrazione di fondi pubblici L'uomo, un ex direttore amministrativo dell'istituto Alberghiero Guido Galli di Bergamo, è accusato di aver sottratto circa 112mila euro dalle casse scolastiche tra il 2018 e il 2023.

