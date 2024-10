Anticipazionitv.it - Fedez compie gli anni ma scompare dai social: i motivi e la preoccupazione dei fans

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il 35esimo compleanno dinon ha visto festeggiamenti sui, come accadeva in passato, ma solo messaggi dida parte dei fan, chiedendo “che fine hai fatto?”. Il rapper è sparito dalle scene da settimane, in un ritiro che potrebbe essere collegato a molteplici situazioni complesse. Tra queste, il suo complicato divorzio con Chiara Ferragni, l’inchiesta che ha portato in carcere alcuni suoi amici, e i problemi di salute che lo hanno costretto a ricoveri improvvisi negli ultimi mesi. La scomparsa didaie le preoccupazioni dei fanha lasciato i fan in ansia con il suo silenzio sui, proprio durante il suo 35esimo compleanno. “Sei vivo?” è solo una delle tante domande che i suoi follower si sono posti, dato che il rapper non ha fatto alcuna apparizione pubblica per settimane.