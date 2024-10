Donnapop.it - Ex di Paolo Bonolis sgancia la bomba su Sonia Bruganelli: ma non erano amiche?

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’esperienza dia Ballando con le stelle non si sta rivelando un successo, anzi. L’ex moglie di, dopo due stagioni da opinionista al Grande Fratello e una all’Isola dei Famosi, ha deciso di mettersi in gioco e fare qualcosa di totalmente inedito: innanzitutto stare al di qua delle telecamere, essendo lei una produttrice televisiva, e poi ballare, attività che non aveva mai svolto prima di entrare nella trasmissione di Milly Carlucci. Tuttavia, le cose, come dicevamo, non stanno andando bene: il ballo non è certamente il suo forte e il suo atteggiamento è spesso poco conciliante. Con Selvaggia Lucarelli sono state subito scintille, ma non è il solo problema: il pubblico sembra non apprezzarla e sui social le critiche sono davvero tante. Pensate che sia finita qui? A rincarare la dose, ci ha pensato una famosissima ex di