Arezzo, 15 ottobre 2024 – Il 18 ottobre 2024, il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo si trasforma in un palcoscenico d'eccezione: Enrico Galiano, lo scrittore che parla la lingua dei ragazzi, arriva in città! L'incontro si terrà nel salone del Circolo Artistico di Arezzo e sarà accessibile in streaming anche agli studenti di altre scuole della città, rendendo così l'evento aperto a una più ampia partecipazione. L'incontro con Galiano è il gran finale di un progetto scolastico dedicato alle sfide dell'adolescenza. Al Liceo Colonna i ragazzi hanno scoperto il piacere della lettura del suo libro di successo "L'Arte di sbagliare alla grande". Qui Galiano ha ispirato i ragazzi a riflettere sul mito della perfezione e sull'importanza di accettare i propri errori come parte del percorso di crescita.

