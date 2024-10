Ilgiorno.it - Desio, espone striscione “pro Gaza”: apicoltore multato

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Chiedere di fermare i bombardamenti suè “propaganda politica non autorizzata”? Se lo sta chiedendo amareggiato un, residente a Erba, nel Comasco, che ieri al mercato comunale diaveva esposto, oltre al banchetto con il miele ricavato dalle sue api, anche uno. Con la scritta “Stop bombing, Stop genocide”. L'accusa Due carabinieri si sono presentati però al suo banchetto e gli hanno chiesto di rimuovere il cartello, appunto perché si trattava di propaganda politica non autorizzata pena una multa di 430 euro. L’ha però tirato dritto e a quel punto ai militari non è rimasto altra scelta che fargli un verbale. A denunciare il caso è stata la sezione di Monza e Brianza di Sinistra Italiana. “Israele bombarda per l’ennesima volta. Brucia la tendopoli nel cortile di un ospedale.