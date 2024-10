Corruzione in Sogei: tra i 18 indagati spunta anche Andrea Stroppa, il referente di Musk in Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) C'è anche il referente di Elon Musk in Italia Andrea Stroppa tra i 18 indagati nell'inchiesta per Corruzione e turbativa d'asta su Sogei. Il dirigente della società Paolino Iorio è stato arrestato per Corruzione. Fanpage.it - Corruzione in Sogei: tra i 18 indagati spunta anche Andrea Stroppa, il referente di Musk in Italia Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) C'èildi Elonintra i 18nell'inchiesta pere turbativa d'asta su. Il dirigente della società Paolino Iorio è stato arrestato per

