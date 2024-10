Lapresse.it - Corea, Seul: “Pyongyang ha fatto esplodere strade intercoreane”

(Di martedì 15 ottobre 2024) “Ladel Nord haparti delleGyeongui e Donghae a nord della linea di demarcazione militare intorno a mezzogiorno”. Lo ha dichiarato lo Stato Maggiore Congiunto di(Jcs). Secondo quanto riporta l’agenzia Yonhap, ladel Nord hasaltare in aria il suo lato dicollegate alladel Sud, ha detto l’esercito, dopo aver annunciato di tagliare lee le ferrovie una volta viste come simboli della cooperazione interna. Lo Jcs ha dichiarato di aver rafforzato il suo stato di sorveglianza., sparati colpi in riposta a detonazioni del Nord L’esercito sudno ha sparato dei colpi in risposta alle detonazioni delladel Nord che hanno distrutto parte delleinterne. Lo riporta l’agenzia Yonhap, citando lo Stato Maggiore di