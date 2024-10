Consulente alla Cultura, le minoranze: “Via la delega a Gandi” (Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. L’assessore alla Cultura del Comune di Bergamo cerca un “referente delle relazioni in ambito Culturale” e le minoranze di scatenano. Ordini del giorno che fioccano da tutte le parti, a firma ovviamente del centrodestra, anche se le penne di sprecano e ne arrivano più d’uno: Fratelli d’Italia con i consiglieri comunali Filippo Bianchi e Ida Tentorio, insieme alla Lega che scrive per conto del suo segretario cittadino Alessandro Carrara. Sull’albo pretorio si legge della ricerca di “un incarico part-time al 70%, eventualmente incrementabile a tempo pieno, per affiancare, appunto, il vice sindaco e assessore alla Cultura Sergio Gandi. Il contratto iniziale proposto è di cinque mesi, prorogabile, con una retribuzione complessiva annua pari a circa 33 mila euro lordi. Bergamonews.it - Consulente alla Cultura, le minoranze: “Via la delega a Gandi” Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Bergamo. L’assessoredel Comune di Bergamo cerca un “referente delle relazioni in ambitole” e ledi scatenano. Ordini del giorno che fioccano da tutte le parti, a firma ovviamente del centrodestra, anche se le penne di sprecano e ne arrivano più d’uno: Fratelli d’Italia con i consiglieri comunali Filippo Bianchi e Ida Tentorio, insiemeLega che scrive per conto del suo segretario cittadino Alessandro Carrara. Sull’albo pretorio si legge della ricerca di “un incarico part-time al 70%, eventualmente incrementabile a tempo pieno, per affiancare, appunto, il vice sindaco e assessoreSergio. Il contratto iniziale proposto è di cinque mesi, prorogabile, con una retribuzione complessiva annua pari a circa 33 mila euro lordi.

