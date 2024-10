Clima nemico della salute. Formazione, ateneo capofila (Di martedì 15 ottobre 2024) Un aumento delle malattie infettive e non trasmissibili, con milioni di persone colpite dall’inquinamento atmosferico e da temperature estreme. Ma anche il cancro, le malattie cardiovascolari, le malattie respiratorie e le condizioni di salute mentale. Secondo l’Oms, il 99% delle persone respira aria inquinata e ogni anno muoiono in 7 milioni a causa dell’inquinamento mentre in assenza di un intervento urgente i decessi legati al calore potrebbero triplicare da qui al 2050. Di fronte agli effetti dei cambiamenti Climatici sulla salute il mondo accademico risponde con una rete per dotare oltre 10mila studenti di medicina delle competenze necessarie per affrontarli. Venticinque università europee, con Pavia referente per l’Italia, lanciano una Rete per rispondere all’impatto dei cambiamenti Climatici sulla salute delle persone e fornire un’assistenza sanitaria più sostenibile. Ilgiorno.it - Clima nemico della salute. Formazione, ateneo capofila Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un aumento delle malattie infettive e non trasmissibili, con milioni di persone colpite dall’inquinamento atmosferico e da temperature estreme. Ma anche il cancro, le malattie cardiovascolari, le malattie respiratorie e le condizioni dimentale. Secondo l’Oms, il 99% delle persone respira aria inquinata e ogni anno muoiono in 7 milioni a causa dell’inquinamento mentre in assenza di un intervento urgente i decessi legati al calore potrebbero triplicare da qui al 2050. Di fronte agli effetti dei cambiamentitici sullail mondo accademico risponde con una rete per dotare oltre 10mila studenti di medicina delle competenze necessarie per affrontarli. Venticinque università europee, con Pavia referente per l’Italia, lanciano una Rete per rispondere all’impatto dei cambiamentitici sulladelle persone e fornire un’assistenza sanitaria più sostenibile.

