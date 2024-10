Città "blindata" per il G7: le modifiche alla viabilità, le strade chiuse e la zona rossa (Di martedì 15 ottobre 2024) Pescara, come prevedibile, sarà praticamente blindata per il G7 Sviluppo e gli eventi del B7. Prefettura, questura e tutto il dispositivo di sicurezza attivo per l'importante evento internazionale hanno definito 5 zone rosse a massima sicurezza dove ci saranno le massime restrizioni dal 21 Ilpescara.it - Città "blindata" per il G7: le modifiche alla viabilità, le strade chiuse e la zona rossa Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Pescara, come prevedibile, sarà praticamenteper il G7 Sviluppo e gli eventi del B7. Prefettura, questura e tutto il dispositivo di sicurezza attivo per l'importante evento internazionale hanno definito 5 zone rosse a massima sicurezza dove ci saranno le massime restrizioni dal 21

