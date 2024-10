Chiara Ferragni a Taylor Mega: “Non sono mai stata in una coppia aperta… Non lo sapevo” (Di martedì 15 ottobre 2024) Chiara Ferragni ha “guadagnato” un prestigioso riconoscimento, il Tapiro d’oro numero 1500 di Striscia la Notizia, che viene consegnato a chi ha qualche ragione di essere “attapirato”, termine inventato dal tg satirico di Antonio Ricci e ormai entrato nel linguaggio comune per definire chi è arrabbiato o triste per vari motivi. Nella puntata del 14 ottobre l’inviato Valerio Staffelli ha bloccato Ferragni in aeroporto, che si è “conquistata” il premio per il cosiddetto pandoro-gate. “Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita – ha affermato l’imprenditrice digitale, aggiungendo una battuta – Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”. Lo scambio di battute si è poi inevitabilmente spostato sulla vita privata, e sulle parole rilasciate da Taylor Mega, presunta amante di Fedez, alle Iene. News.robadadonne.it - Chiara Ferragni a Taylor Mega: “Non sono mai stata in una coppia aperta… Non lo sapevo” Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha “guadagnato” un prestigioso riconoscimento, il Tapiro d’oro numero 1500 di Striscia la Notizia, che viene consegnato a chi ha qualche ragione di essere “attapirato”, termine inventato dal tg satirico di Antonio Ricci e ormai entrato nel linguaggio comune per definire chi è arrabbiato o triste per vari motivi. Nella puntata del 14 ottobre l’inviato Valerio Staffelli ha bloccatoin aeroporto, che si è “conqui” il premio per il cosiddetto pandoro-gate. “Nonancorarinviata a giudizio, quindi incrocio le dita – ha affermato l’imprenditrice digitale, aggiungendo una battuta – Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”. Lo scambio di battute si è poi inevitabilmente spostato sulla vita privata, e sulle parole rilasciate da, presunta amante di Fedez, alle Iene.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tapiro d’oro a Chiara Ferragni che replica a Taylor Mega : “Io e Fedez una coppia aperta? Ecco com’è andata” - È stata Chiara Ferragni ad aggiudicarsi il «Tapiro d’oro» numero 1500 di Striscia la notizia: lo storico inviato del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, glielo ha consegnato per i seguenti “meriti”: per essersi “attapirata – si legge sul sito della trasmissione - per l’inchiesta sul cas. (Milleunadonna.it)

Tapiro d’oro a Chiara Ferragni - la consegna a Striscia La Notizia : «non siamo mai stati una coppia aperta» | Video Mediaset - A Striscia La Notizia è stato consegnato il tapiro d’oro a Chiara Ferragni dopo le rilevazioni di Taylor Mega su una storia extraconiugale con Fedez. Gli errori che ho fatto li ho già chiariti e non ne farò mai più». 500 tapiro della storia del tg satirico! L’inviato Valerio Staffelli ha raggiunto la imprenditrice digitale ed influencer attapirata per la vicenda legale del caso Pandoro, ma ... (Superguidatv.it)

Tapiro d’oro a Chiara Ferragni che replica a Taylor Mega : “Io e Fedez mai stati una coppia aperta. Ecco com’è andata” - È stata Chiara Ferragni ad aggiudicarsi il «Tapiro d’oro» numero 1500 di Striscia la notizia: lo storico inviato del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli, glielo ha consegnato per i seguenti “meriti”: per essersi “attapirata – si legge sul sito della trasmissione - per l’inchiesta sul cas. (Milleunadonna.it)