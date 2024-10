Aziende, la crisi è ormai alle spalle: sale ancora il numero di registrazioni (Di martedì 15 ottobre 2024) La crisi delle Aziende locali sembra ormai lontana. Sulla base dell' analisi trimestrale condotta da Unioncamere e infocamere, pubblicata da Mi imprese, il rapporto tra natalità e mortalità delle imprese in provincia di Agrigento si chiude con un saldo positivo di +127 (389 le nuove iscrizioni e Agrigentonotizie.it - Aziende, la crisi è ormai alle spalle: sale ancora il numero di registrazioni Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ladellelocali sembralontana. Sulla base dell' analisi trimestrale condotta da Unioncamere e infocamere, pubblicata da Mi imprese, il rapporto tra natalità e mortalità delle imprese in provincia di Agrigento si chiude con un saldo positivo di +127 (389 le nuove iscrizioni e

Bari - Di Bisceglie (Camera Commercio) : “Più occupati ma in crisi aziende meno competitive” - (Adnkronos) – "Gli effetti positivi sul piano occupazionale fanno pensare ad un territorio che nel complesso ha reagito bene allo choc pandemico, superando la precedente offerta di lavoro di gran lunga e nel complesso crescendo. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche ... (Webmagazine24.it)

La crisi dell'auto sta già colpendo i lavoratori e le aziende italiane - Prima hanno incrociato le braccia, poi sono finiti in cassa integrazione. L'autunno caldo dell'industria italiana si apre con lo sciopero dei lavoratori e la crisi della Sfc Solutions che ha spedito temporaneamente a casa 317 lavoratori torinesi. L'azienda, parte dell'indotto che... (Today.it)