Autonomia, De Luca presenta modifiche a Legge Calderoli: "Senza approvazione si andrà a referendum"

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha illustrato a Palazzo Santa Lucia le proposte di modifica alla Legge Calderoli che invierà ai gruppi parlamentari perchè vengano discusse. "Non è una questione di bandiere o ideologia ma una questione di buonsenso. Mi auguro che le forze politiche accolgano le proposte di modifica alla Legge Calderoli con ragionevolezza, altrimenti si andrà a referendum", ha detto De Luca.

Regionali Campania - Petitto : "Terzo mandato di De Luca? Non è previsto dalla legge" - "De Luca non può ambire al terzo mandato perché non è previsto dalla legge nazionale. Potrà trovare qualche escamotage; noi siamo aperti al confronto, che è mancato in questi 4 anni di amministrazione". Lo ha dichiarato il consigliere regionale Livio Petitto, capogruppo di Moderati e Riformisti... (Avellinotoday.it)

Atletica leggera. Lucaci e Abbatantuono brillano - Poi secondo posto di categoria per Daniele Bazzichi e Francesco Frediani e buone prove per Daniel D’Onofrio, Marco Benvenuti, Michelangelo Fanani, Simone Carlini, Franco Cusinato, Fabrizio Santi, Gino Cappelli, Gabriele Battelli, Dario Genovesi ed Emiliano Battaglia. Dino Magistrelli . Ad Azzano di Seravezza, nella ormai tradizionale "Strazzano", successo assoluto per la Lucaci e vittoria di ... (Sport.quotidiano.net)

De Luca a Salerno : "Bene legge per tutela sanitari - battaglia per pace e contro autonomia" - "Il provvedimento per la tutela del personale sanitario va bene, io lo condivido. Altri provvedimenti mi sembrano propagandistici e assolutamente inutili come quelli che cercano di bloccare le manifestazioni, la lotta sociale. Questa è una stupidaggine". Lo ha dichiarato il presidente della... (Salernotoday.it)