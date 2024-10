Arriva un nuovo numero per chiamare la guardia medica: il 21 ottobre servizio attivo ad Arezzo (Di martedì 15 ottobre 2024) Novità per contattare il servizio di continuità assistenziale anche nelle province di Arezzo, Grosseto e Siena. A partire da lunedì 21 ottobre, sarà attivo il nuovo numero unico europeo 116117 per le cure non urgenti che sarà anche l'unico riferimento per contattare la guardia medica. Dopo Arezzonotizie.it - Arriva un nuovo numero per chiamare la guardia medica: il 21 ottobre servizio attivo ad Arezzo Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Novità per contattare ildi continuità assistenziale anche nelle province di, Grosseto e Siena. A partire da lunedì 21, saràilunico europeo 116117 per le cure non urgenti che sarà anche l'unico riferimento per contattare la. Dopo

Dal 21 ottobre attivo il nuovo numero per le cure non urgenti 116117 - La centrale operativa che gestisce le chiamate si trova a Firenze, all’ospedale Palagi, ed è gestita da personale specificatamente formato e da medici. «Questo nuovo servizio rappresenta un tassello importante nel progetto di riorganizzazione dei servizi sanitari territoriali della Toscana e dell’Azienda Sud Est, in coerenza con le direttrici delineate dal DM77 – dichiara Barbara Rocchi, ... (Lortica.it)

Dal 21 ottobre attivo il nuovo numero per le cure non urgenti 116117 - Una novità annunciata dalla Regione e accompagnata da una campagna di comunicazione partita nelle scorse settimane. Come funziona Dalle ore 20 del prossimo 21 ottobre la cittadinanza potrà chiamare il 116117 per contattare il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo, nel fine settimana dalle 8 del sabato ... (Lanazione.it)

