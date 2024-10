Arresto per corruzione a Roma: imprenditore e dirigente di Sogei coinvolti in scandalo (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente operazione della Guardia di Finanza ha portato all’Arresto di un dirigente di Sogei e di un imprenditore, con gravi accuse di corruzione che hanno scosso l’ambiente della Pubblica Amministrazione. L’inchiesta, coordinata dalla procura di Roma, si approfondisce, rivelando un contesto di potenziali irregolarità legate a contratti di appalto nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni. Dettagli sull’Arresto e le indagini L’Arresto dei due coinvolti è stato effettuato in flagranza di reato nella serata di ieri, in seguito a uno scambio di denaro contante pari a 15 mila euro, somma poi sequestrata. Questo evento segna un punto cruciale nell’inchiesta sull’operato di alcuni pubblici ufficiali e di aziende operanti nel settore degli appalti pubblici. Gaeta.it - Arresto per corruzione a Roma: imprenditore e dirigente di Sogei coinvolti in scandalo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente operazione della Guardia di Finanza ha portato all’di undie di un, con gravi accuse diche hanno scosso l’ambiente della Pubblica Amministrazione. L’inchiesta, coordinata dalla procura di, si approfondisce, rivelando un contesto di potenziali irregolarità legate a contratti di appalto nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni. Dettagli sull’e le indagini L’dei dueè stato effettuato in flagranza di reato nella serata di ieri, in seguito a uno scambio di denaro contante pari a 15 mila euro, somma poi sequestrata. Questo evento segna un punto cruciale nell’inchiesta sull’operato di alcuni pubblici ufficiali e di aziende operanti nel settore degli appalti pubblici.

