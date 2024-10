Anytime Fitness, raggiunto il traguardo di 50 club in Italia (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Ha raggiunto il traguardo di 50 club aperti in Italia Anytime Fitness, il più grande franchising al mondo del settore e l'unico presente in tutti i continenti, noto per garantire all'interno delle proprie palestre un servizio d'eccezione per 365 giorni all'anno, Pasqua e Natale compresi. Sbarcato in Italia soltanto nel 2016, il franchise statunitense ha infatti inaugurato con la recente apertura della sua seconda palestra a Bergamo - in Via Andrea Fantoni 1/B - il suo 50esimo club all'interno del Paese, annunciando ambiziosi progetti per il futuro. “L'apertura del 50esimo club Anytime Fitness in Italia è un traguardo che ci riempie d'orgoglio - ha commentato Roberto Ronchi, AD di Anytime Fitness Italia - ma siamo consapevoli che si tratta di un obiettivo che fa parte di un percorso più ampio, destinato a darci grandi soddisfazioni anche in futuro. Liberoquotidiano.it - Anytime Fitness, raggiunto il traguardo di 50 club in Italia Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. - (Adnkronos) - Haildi 50aperti in, il più grande franchising al mondo del settore e l'unico presente in tutti i continenti, noto per garantire all'interno delle proprie palestre un servizio d'eccezione per 365 giorni all'anno, Pasqua e Natale compresi. Sbarcato insoltanto nel 2016, il franchise statunitense ha infatti inaugurato con la recente apertura della sua seconda palestra a Bergamo - in Via Andrea Fantoni 1/B - il suo 50esimoall'interno del Paese, annunciando ambiziosi progetti per il futuro. “L'apertura del 50esimoinè unche ci riempie d'orgoglio - ha commentato Roberto Ronchi, AD di- ma siamo consapevoli che si tratta di un obiettivo che fa parte di un percorso più ampio, destinato a darci grandi soddisfazioni anche in futuro.

