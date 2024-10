Allarme truffe agli anziani nell’Isola: petardi e fiale puzzolenti per simulare fughe di gas (Di martedì 15 ottobre 2024) Svariati tentativi di truffa sono stati segnalati negli ultimi giorni nei paesi dell’Isola Bergamasca: Calusco d’Adda, Carvico, Solza, Sotto il Monte, Terno. Le modalità sono le solite: i truffatori si spacciano per tecnici del Comune, riferiscono che c’è del gas nelle tubature dell’acqua e accedono nell’abitazione. Quello che però non tutti sanno, è come provano a convincere le persone anziane dell’imminente pericolo. A quanto pare, durante gli ultimi casi sarebbero stati fatti esplodere piccoli petardi insieme a qualche fialetta puzzolente, per simulare un’effettiva fuga di gas. Il passo successivo: i truffatori chiedono di mettere soldi e oro in un posto sicuro. Perché? Perché a contatto col gas soldi e oro esplodono, dicono. Bergamonews.it - Allarme truffe agli anziani nell’Isola: petardi e fiale puzzolenti per simulare fughe di gas Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Svariati tentativi di truffa sono stati segnalati negli ultimi giorni nei paesi dell’Isola Bergamasca: Calusco d’Adda, Carvico, Solza, Sotto il Monte, Terno. Le modalità sono le solite: i truffatori si spacciano per tecnici del Comune, riferiscono che c’è del gas nelle tubature dell’acqua e accedono nell’abitazione. Quello che però non tutti sanno, è come provano a convincere le persone anziane dell’imminente pericolo. A quanto pare, durante gli ultimi casi sarebbero stati fatti esplodere piccoliinsieme a qualchetta puzzolente, perun’effettiva fuga di gas. Il passo successivo: i truffatori chiedono di mettere soldi e oro in un posto sicuro. Perché? Perché a contatto col gas soldi e oro esplodono, dicono.

