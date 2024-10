Gaeta.it - Alessio Corvino cambia vita dopo Uomini e Donne: il colpo di scena

(Di martedì 15 ottobre 2024) Alessio Corvino avrebbe dato una svolta alla sua vita lasciandosi Lavinia Mauro alle spalle e intraprendendo un nuovo percorso sentimentale Sembrava fosse amore e invece.. La storia d'amore di Alessio Corvino e Lavinia Mauro, rispettivamente ex corteggiatore ed ex tronista di Uomini e Donne, si sa si è conclusa, ma ci sono novità sul Social media specialist campano che riporta l'attenzione su una delle ex coppie più belle del dating show di Maria De Filippi. I fan ricordano bene il percorso dei due partecipanti che fino all'ultimo, al momento della scelta ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Una volta usciti mano nella mano dagli studi di Canale 5 Alessio Corvino e Lavinia sono andati anche a Verissimo dove hanno raccontato dei loro sentimenti e dei loro progetti futuri. Poi sono arrivati alcuni segnali di raffreddamento.