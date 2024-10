Tvpertutti.it - Affari Tuoi, la casalinga Adriana accetta l'offerta: «soldi che servono alla famiglia»

(Di martedì 15 ottobre 2024)ha regalato un'altra grande emozione ai suoi telespettatori, e lo ha fatto con una delle concorrenti più attese della trasmissione., lafelice, come lei stessa si è sempre definita con orgoglio, ha avuto il suo fatidico momento. Con lei c'era uno dei tre figli, Matteo, e insieme hanno regalato una puntata dal sapore di. Generosa e piena di amore, la concorrente ha trattato Stefano De Martino come se fosse suo figlio. Anche il conduttore si è mostrato molto affezionato ad, al punto da emozionarsi con lei nel momento in cui hanno scoperto il contenuto del pacco.dalle Marche, la sua storiaviene dalle Marche, precisamente da Porto Recanati. Mamma e moglie a tempo pieno, ha molti hobby che la appassionano. Ama creare con le sue mani; infatti, per l'occasione, ha posizionato tanti piccoli gufetti su ogni pacco.