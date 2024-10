Aereo al GF per Shaila Gatta e Javier Martinez: lui riceve una sorpresa inattesa (Di martedì 15 ottobre 2024) Sulla casa del Grande Fratello continuano a volare aerei. Quest’oggi, a ricevere delle interessanti sorprese sono stati Shaila Gatta e Javier Martiinez. Specie quest’ultimo ha ricevuto ben due messaggi da parte dei suoi fan, che l’hanno lasciato senza parole. L’Aereo per Javier Martinez al GF lo spiazza A quanto pare, il pubblico da casa apprezza moltissimo la coppia formata da Javier Martinez e Shaila Gattai. Questa mattina, infatti, il risveglio per i due ragazzi è stato particolarmente gradevole. Javier in particolare ha ricevuto ben due messaggi. Il primo era destinato solo a lui e si faceva riferimento al fatto che, alla fine, i buoni vincono sempre. Queste parole hanno fatto molto piacere al concorrente che, infatti, ha condiviso con i suoi compagni d’avventura la gioia provata in quel momento. Tutto.tv - Aereo al GF per Shaila Gatta e Javier Martinez: lui riceve una sorpresa inattesa Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di martedì 15 ottobre 2024) Sulla casa del Grande Fratello continuano a volare aerei. Quest’oggi, are delle interessanti sorprese sono statiMartiinez. Specie quest’ultimo ha ricevuto ben due messaggi da parte dei suoi fan, che l’hanno lasciato senza parole. L’peral GF lo spiazza A quanto pare, il pubblico da casa apprezza moltissimo la coppia formata dai. Questa mattina, infatti, il risveglio per i due ragazzi è stato particolarmente gradevole.in particolare ha ricevuto ben due messaggi. Il primo era destinato solo a lui e si faceva riferimento al fatto che, alla fine, i buoni vincono sempre. Queste parole hanno fatto molto piacere al concorrente che, infatti, ha condiviso con i suoi compagni d’avventura la gioia provata in quel momento.

