Lanazione.it - Adesca gli uomini, poi li rapina. Arrestati lei e il complice. Contestati almeno sette episodi

(Di martedì 15 ottobre 2024) La richiesta di un passaggio in auto o la proposta di andarsene in un luogo isolato per consumare un rapporto sessuale. Poi, una volta lontano da occhi indiscreti, l’aggressione anche particolarmente violenta. Per impossessarsi dei soldi e poi scappare insieme alche, al momento giusto, sbucava dal niente, con in mano un bastone o con una torcia da “sparare“ in faccia al malcapitato per disorientarlo e impedire qualunque reazione. La coppia delle estorsioni ai danni degli automobilisti, secondo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Perugia e portate avanti dalla squadra mobile, sarebbe composta da una 27enne peruviana e da un 72enne perugino. Nei loro confronti, l’ufficio guidato da Raffaele Cantone, ha chiesto e ottenuto dal gip due misure cautelari, in carcere per la giovane donna, ai domiciliari per l’uomo.