Addio a Gianni Gherardi | il poliedrico giornalista bolognese scomparso a 71 anni

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La morte di, avvenuta all’ospedale Maggiore di Bologna, segna la perdita di una figura di spicco nel panorama culturale e giornalistico della città. Conosciuto per il suo ampio bagaglio di conoscenze e la passione per la musica jazz e la pallacanestro,ha lasciato un’impronta significativa in vari ambiti, contribuendo con la sua penna a storiche pubblicazioni come l’ANSA, Repubblica e Guerin Sportivo. La carriera e i traguardi professionaliha iniziato la sua carriera come poligrafico, per poi dedicarsi completamente al giornalismo, dove ha trovato la sua espressione ideale. Con una formazione che spaziava dalla letteratura alla musica, ha portato nelle sue opere una visione unica e articolata del mondo.