A Milano torna il vintage di East Market (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 20 ottobre 300 selezionati espositori, spazi Lab e smart con la mostra sul packaging 'Senza scadenza' East Market, l’evento del vintage milanese che quest’anno festeggia i 10 anni di attività, torna domenica 20 ottobre con un nuovo appuntamento all’insegna del vintage e non solo. Dal 2014 il must dedicato a privati e professionisti, dove Sbircialanotizia.it - A Milano torna il vintage di East Market Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 20 ottobre 300 selezionati espositori, spazi Lab e smart con la mostra sul packaging 'Senza scadenza', l’evento delmilanese che quest’anno festeggia i 10 anni di attività,domenica 20 ottobre con un nuovo appuntamento all’insegna dele non solo. Dal 2014 il must dedicato a privati e professionisti, dove

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bologna - torna il mercatino vintage all'Antoniano - Tutto il ricavato delle vendite verrà devoluto a sostegno delle attività riabilitative del Centro Terapeutico Antoniano Insieme, che si occupa di oltre 800 bambini con fragilità. Shopping che Fa del Bene Ciò che rende questo evento davvero speciale è il suo scopo benefico. Ma non solo: per chi ama il collezionismo o è in cerca di pezzi unici per la casa, ci sarà anche una sezione dedicata al ... (Ilrestodelcarlino.it)

Arezzo capitale della fotografia “vintage” : torna “Foto antiquaria” - Arezzo, 10 ottobre 2024 – Arezzo capitale della fotografia “vintage”: domenica 13 ottobre torna FOTO ANTIQUARIA, la storica mostra-mercato di fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche che, giunta alla sua 76° edizione, è un appuntamento imperdibile per appassionati e collezionisti. Nata nel 1986 e prima in Italia, FOTO ANTIQUARIA propone due appuntamenti annuali (uno in ... (Lanazione.it)

'Markettino' - torna l’evento che trasforma il vintage in socialità - cultura e divertimento - Dopo il successo delle prime tre edizioni presso il Consorzio Wunderkammer, 'Markettino' si sposta nel Chiostro di Santa Maria della Consolazione per la sua versione invernale. L’appuntamento che inaugura la nuova stagione è fissato per domenica dalle 11 alle 23, per un’intera giornata... (Ferraratoday.it)