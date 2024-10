Strumentipolitici.it - 15 Ottobre 2024 – Le Nazione Uniti manderanno le loro posizioni in Libano

Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le forze di pace delle Nazioni Unite rimarranno in tutte leinnonostante gli appelli israeliani a spostarsi in seguito all’intensificarsi dei combattimenti tra Israele e Hezbollah e al ferimento di cinque caschi blu, ha dichiarato il capo del peacekeeping delle Nazioni Unite. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto agli Statiche Israele è disposto a colpire obiettivi militari iraniani e non impianti nucleari o petroliferi, riporta il Washington Post, citando due funzionari a conoscenza della questione. Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espresso “forti preoccupazioni” dopo gli incidenti in cui i peacekeepers delle Nazioni Unite insono rimasti feriti. Google ha dichiarato che acquisterà energia da Kairos Power, sviluppatore di piccoli reattori modulari.