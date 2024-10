Volley serie B1. Ambra Cavallini, esordio no: "Il fattore campo ha inciso molto» (Di lunedì 14 ottobre 2024) esordio amaro per l’Ambra Cavallini Pontedera che torna a mani vuote dalla trasferta a Modena in occasione della gara di apertura del campionato di B1. Le biancoblu guidate dal neo tecnico Bigicchi, rimediano la prima sconfitta della stagione per 3-1. Come da pronostici il giovane team modenese, ben preparato e attento, dimostra tutta la sua grinta sia dal punto di vista tattico che tecnico, senza lasciare spazio di manovra alle pontederesi che faticano a rispondere con un gioco efficace. Sport.quotidiano.net - Volley serie B1. Ambra Cavallini, esordio no: "Il fattore campo ha inciso molto» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024)amaro per l’Pontedera che torna a mani vuote dalla trasferta a Modena in occasione della gara di apertura del campionato di B1. Le biancoblu guidate dal neo tecnico Bigicchi, rimediano la prima sconfitta della stagione per 3-1. Come da pronostici il giovane team modenese, ben preparato e attento, dimostra tutta la sua grinta sia dal punto di vista tattico che tecnico, senza lasciare spazio di manovra alle pontederesi che faticano a rispondere con un gioco efficace.

