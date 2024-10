“Voglio dire una cosa su mio padre”. Veronica Gentili torna a Le Iene e fa commuovere tutti (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Voglio dire una cosa su mio padre”. Veronica Gentili torna a Le Iene e fa commuovere tutti: le lacrime dei colleghi. Nella puntata di ieri, 13 ottobre 2024, de Le Iene, condotta da Veronica Gentili e Max Angioni, il programma ha affrontato una serie di temi scottanti e inchieste che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Tuttavia, il vero momento clou della serata è stato senza dubbio il ritorno della presentatrice, che nei giorni scorsi è stata assente per la morte del padre. >> “Un uomo di spessore”. Veronica Gentili, chi era il papà: la scoperta dopo il terribile lutto Veronica ha sempre parlato con grande affetto del padre, sottolineando il suo ruolo fondamentale nella sua vita. In un’intervista a Verissimo, aveva descritto Giuseppe Gentili come una figura solida e presente, nonostante la separazione dei genitori avvenuta quando lei aveva solo 14 anni. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “unasu mio”.a Lee fa: le lacrime dei colleghi. Nella puntata di ieri, 13 ottobre 2024, de Le, condotta dae Max Angioni, il programma ha affrontato una serie di temi scottanti e inchieste che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Tuttavia, il vero momento clou della serata è stato senza dubbio il ritorno della presentatrice, che nei giorni scorsi è stata assente per la morte del. >> “Un uomo di spessore”., chi era il papà: la scoperta dopo il terribile luttoha sempre parlato con grande affetto del, sottolineando il suo ruolo fondamentale nella sua vita. In un’intervista a Verissimo, aveva descritto Giuseppecome una figura solida e presente, nonostante la separazione dei genitori avvenuta quando lei aveva solo 14 anni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Veronica Gentili a Le Iene dopo la morte del padre : le sue parole e l’abbraccio con Max Angioni - Veronica Gentili è tornata a Le Iene nella puntata di ieri dopo la morte del padre L'articolo Veronica Gentili a Le Iene dopo la morte del padre: le sue parole e l’abbraccio con Max Angioni proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Veronica Gentili torna a Le Iene dopo la scomparsa di suo padre - Vi ricordate che la settimana scorsa Veronica era dovuta tornare per un’urgenza a Roma. La scorsa settimana, Max Angioni, nell’annunciarne la sua assenza ha detto: “Sono le ore 9:16, siamo in diretta e anche stasera ci vedete qui da soli. it. Poi voglio dedicare questa puntata a mio papà che avrebbe voluto che stasera fossi qui e grazie al quale sono quella che sono. (Biccy.it)

Veronica Gentili torna a Le Iene dopo la scomparsa del padre : “Lui vuole così” - La conduttrice torna a Le Iene dopo l'assenza nelle scorse puntate dovuta alla scomparsa del padre: "Stasera riprendo a lavorare. Papà vuole così, lo so, e io gli do retta ora più di sempre".Continua a leggere . (Fanpage.it)