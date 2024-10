Università, a Crotone il corso di laurea in Medicina e chirurgia Tecnologie digitali (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Viene inaugurato oggi, 14 ottobre, a Crotone, il primo anno accademico del nuovo corso di laurea in Medicina e chirurgia Td (Tecnologie digitali). Ad aprire la cerimonia, al Polo universitario in via Iapigi, il rettore dell'Università della Calabria, Nicola Leone, e il rettore dell'Università 'Magna Graecia', Giovanni Cuda. A seguire, la presentazione del corso da parte del professor Marcello Maggiolini, presidente della commissione paritetica interateneo. A portare i loro saluti sono presenti il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, e il presidente della Provincia di Crotone, Sergio Ferrari, mentre le conclusioni sono affidate al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Iltempo.it - Università, a Crotone il corso di laurea in Medicina e chirurgia Tecnologie digitali Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Viene inaugurato oggi, 14 ottobre, a, il primo anno accademico del nuovodiinTd (). Ad aprire la cerimonia, al Polo universitario in via Iapigi, il rettore dell'della Calabria, Nicola Leone, e il rettore dell''Magna Graecia', Giovanni Cuda. A seguire, la presentazione delda parte del professor Marcello Maggiolini, presidente della commissione paritetica interateneo. A portare i loro saluti sono presenti il sindaco di, Vincenzo Voce, e il presidente della Provincia di, Sergio Ferrari, mentre le conclusioni sono affidate al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

