Unifil, il contingente italiano individua e disinnesca esplosivi incendiari in Libano (Di lunedì 14 ottobre 2024) I "Caschi Blu" italiani, parte del contingente Unifil in Libano continuano la loro missione. Oggi durante un pattugliamento hanno rinvenuto una serie di ordigni esplosivi che grazie agli artificieri del corpo nazionale, sono stati disinnescati bonificando l'area Ilgiornale.it - Unifil, il contingente italiano individua e disinnesca esplosivi incendiari in Libano Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) I "Caschi Blu" italiani, parte delincontinuano la loro missione. Oggi durante un pattugliamento hanno rinvenuto una serie di ordigniche grazie agli artificieri del corpo nazionale, sono statiti bonificando l'area

Stefano Messina - comandante del contingente italiano Unifil in Libano : ¬ęSe rischiamo l?incolumit√† risponderemo per difenderci¬Ľ - All?inizio della conversazione la premessa √® obbligatoria e anche un po? ironica. Forse scaramantica. ¬ęMi scusi in anticipo - dice il generale Stefano Messina - se si... (Ilmessaggero.it)

Ancora fuoco sull'Unifil : chi √® il militare ferito del contingente dei caschi blu - Ci sono stati ¬ędanni ingenti agli edifici della postazione ONU a Ramyah a causa dei bombardamenti nelle vicinanze¬Ľ. Mettiamo in guardia i coloni dal trovarsi vicino a questi centri militari¬Ľ. Dopo mezzogiorno, ecco ¬ę30 razzi in 10 minuti sull'Alta Galilea, alcuni intercettati¬Ľ, come comunicato dall'esercito ebraico. (Liberoquotidiano.it)

Unifil - il comandante del contingente italiano in Libano : ¬ęSe rischiamo l?incolumit√† risponderemo per difenderci¬Ľ - All?inizio della conversazione la premessa √® obbligatoria e anche un po? ironica. Forse scaramantica. ¬ęMi scusi in anticipo - dice il generale Stefano Messina - se si... (Ilmessaggero.it)