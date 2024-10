Tre giovanissimi tifosi del Foggia morti in un incidente stradale: avevano 13, 17 e 21 anni (Di lunedì 14 ottobre 2024) avevano 13, 17 e 21 anni i giovani tifosi del Foggia morti in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri a pochi chilometri da Potenza, dove avevano assistito a una gara (finita 1-1) valida per la nona giornata del girone C della serie C di calcio. L’incidente ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi: un Feedpress.me - Tre giovanissimi tifosi del Foggia morti in un incidente stradale: avevano 13, 17 e 21 anni Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 14 ottobre 2024)13, 17 e 21i giovanidelin unavvenuto nella tarda serata di ieri a pochi chilometri da Potenza, doveassistito a una gara (finita 1-1) valida per la nona giornata del girone C della serie C di calcio. L’ha coinvolto due automobili che si sono scontrate frontalmente nei primi chilometri della strada statale Potenza-Melfi: un

