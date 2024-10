Linkiesta.it - Tornare a lavorare nella propria terra. Dalle parole ai fatti (bene)

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ci sono alcuni discorsi che ormai suonano triti e ritriti e tra questi c’è sicuramente quello che riguarda la maggiore attenzione alssere psicologico che le nuove generazioni, Millennial in parte ma soprattutto Gen Z, prestano in maniera significativamente superiore ai propri predecessori. Per chi è Gen X, sentir parlare con naturalezza del bisogno di diminuire l’ansia e di farsi aiutare per meglio riuscire in questa impresa, iniziando percorsi terapeutici, suona ancora sorprendente mentre, certamente, non dovrebbe più esserlo. È stato evidente durante una recente trasferta indi Puglia, nell’occasione di Spiritosa Festival, kermesse dedicata al bere di qualità e animata da molti talenti e grandi nomi del vino e della miscelazione nazionale, svoltosi nel magnifico Castello de Monti, a Corigliano d’Otranto.